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Карякин сыграл вничью с Каруаной в пятом туре шахматного турнира претендентов

Спорт
15 марта, 18:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

В турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набрав 3,5 очка

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Сергей Карякин

Сергей Карякин

© EPA/PETER FOLEY

ТАСС, 15 марта. Российский гроссмейстер Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Фабиано Каруаной в матче пятого тура турнира претендентов, который проходит в Берлине в здании выставочного центра "Кюльхаус". Призовой фонд соревнований составляет €420 тыс.

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Продолжаются другие партии тура: Уэсли Со (США) - Владимир Крамник (Россия), Левон Аронян (Армения) - Александр Грищук (Россия), Дин Лижэнь (Китай) - Шахрияр Мамедьяров (Азербайджан).

В турнирной таблице единолично лидирует Каруана, набрав 3,5 очка. Далее идут Крамник, Мамедьяров (по 2,5), Аронян, Дин Лижэнь, Грищук (по 2), Карякин (1,5) и Со (1).

В Берлине участники сыграют в два круга до 27 марта. В случае равенства очков при определении победителя главным критерием являются результаты личных встреч, затем - количество побед и коэффициент Зоннеборна-Бергера, который равен сумме очков соперников, над которыми шахматист одержал победы, и половине очков соперников, с которыми он сыграл вничью.

Если все эти показатели окажутся равными, то 28 марта пройдет тай-брейк. Победитель турнира претендентов получит возможность в ноябре провести матч за шахматную корону с чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном. Предыдущий турнир претендентов, который прошел в 2016 году в Москве, выиграл Карякин.

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