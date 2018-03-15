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Колобков обсудил с послом Южной Кореи в РФ сотрудничество в области спорта

Спорт
15 марта, 20:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, марта. /ТАСС

Министр спорта РФ и У Юн Гын также обсудили возможность переговоров об участии корейских клубов в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги

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Министр спорта РФ Павел Колобков

Министр спорта РФ Павел Колобков

© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 15 марта. Министр спорта РФ Павел Колобков обсудил с чрезвычайным и полномочным послом Южной Кореи У Юн Гыном сотрудничество стран в области спорта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Встреча Колобкова с У Юн Гыном прошла в четверг в Москве. Министр спорта РФ также отметил подготовку Южной Кореи к проведению Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года и поддержку российских спортсменов в Пхёнчхане.

"Основной темой встречи стало обсуждение вопросов, связанных с заключением меморандума между Министерством спорта Российской Федерации и Министерством культуры, спорта и туризма Республики Корея о сотрудничестве в области физической культуры и спорта, - говорится в сообщении. - Проект этого документа в ближайшее время будет направлен корейской стороне на согласование".

Министр спорта РФ и У Юн Гын также обсудили возможность переговоров об участии корейских клубов в розыгрыше Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и возможность организации показательных выступлений самбистов в Южной Корее и тхэквондистов - в России.

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