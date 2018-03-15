МОК обсуждает решение Украины запретить своим спортсменам выступать в России

МОСКВА, 15 марта. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Международный олимпийский комитет (МОК) приступил к обсуждению решения Украины запретить своим спортсменам выступать в международных соревнованиях на территории России с национальными олимпийскими комитетами обеих стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

В среду министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал указ о запрете на участие в соревнованиях и тренировочных сборах на территории Российской Федерации спортсменов всех национальных команд Украины. При этом спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые пройдут на территории России.

"Мы можем подтвердить, что МОК осведомлен [о ситуации] и поддерживает связь с обоими национальными олимпийскими комитетами по этому вопросу", - отмечается в сообщении.

В 2018 году на территории России, помимо чемпионата мира по футболу (14 июня - 15 июля) и этапа Кубка мира по биатлону (22-25 марта), пройдут еще несколько международных соревнований: чемпионат Европы по борьбе (30 апреля - 6 мая), чемпионат мира по хоккею среди юниоров (19-29 апреля), чемпионат мира по боксу среди студентов (2-7 сентября), а также турниры в Москве под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов- профессионалов (ATP).