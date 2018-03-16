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"Локомотив" получил новый еврокубковый опыт, разгромно проиграв "Атлетико"

Спорт
16 марта, 1:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, марта. /ТАСС

Российский клуб уступил испанской команде по сумме двух встреч с общим счетом 1:8

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" разгромно проиграл испанскому "Атлетико" со счетом 1:5 в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы и завершил выступление в турнире. Первый матч в Мадриде завершился победой испанской команды со счетом 3:0.

Во встрече из-за травмы не смог принять участие голкипер железнодорожников Маринато Гилерме, а также не до конца восстановившийся нападающий Ари. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин не стал выпускать с первых минут защитника Неманью Пейчиновича, который до этого стабильно выходил в стартовом составе "Локомотива" в Лиге Европы (5 матчей из 6), а также нападающего Эдера, который принял участие в последних трех матчах "Локомотива" - два в чемпионате России (против "Спартака" и "Урала"), а также в первом матче против "Атлетико" в Мадриде.

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Игроки "Атлетико" Анхель Корреа и "Локомотива" Михаил Лысов (слева направо на первом плане)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

"Локомотив" проиграл "Атлетико" с разгромным счетом и выбыл из Лиги Европы

Первый тайм встречи прошел с небольшим преимуществом "Локомотива". Железнодорожники нанесли 10 ударов по воротам (три в створ) - в два раза больше, чем футболисты "Атлетико" (пять ударов, четыре в створ), однако первый гол в матче на 16-й минуте забил нападающий испанской команды Анхель Корреа. Спустя четыре минуты после розыгрыша углового мяч в ворота "Атлетико" забил защитник "Локомотива" Мацей Рыбусь. В перерыве Семин заменил Джефферсона Фарфана на Эдера, а главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне выпустил Шиме Врсалько вместо Торреса Хуанфрана.

Вторая половина встречи прошла при полном преимуществе испанской команды. Голами во втором тайме отметились Сауль (47-я минута), Фернандо Торрес (65, 70) и Антуан Гризманн (85).

Еврокубковый опыт

На послематчевой пресс-конференции Семин признал, что победа "Атлетико" была заслуженной. При этом специалист добавил, что отыграть три мяча, пропущенные в Испании, было нереально, сказав, что данный матч позволит футболистам "Локомотива" не только пересмотреть свое отношение к футболу, но и получить новый еврокубковый опыт.

"С нашей стороны была полная авантюра, в такой футбол против испанской команды играть нельзя. Если рассуждать здраво, то у "Атлетико" невозможно отыграть три мяча, я уже и не припомню, кому это удавалось сделать. Мы неправильно играли в домашнем матче, а в Мадриде - правильно. Я доволен игрой в том плане, что такие матчи, как с "Атлетико", позволят футболистам "Локомотива" не только пересмотреть свое отношение к футболу, но и получить новый еврокубковый опыт", - сказал Семин.

Симеоне сообщил, что залог успеха в матче против "Локомотива" - результат работы всего клуба, начиная от административного и заканчивая тренерским штабом команды. Специалист отметил, что восхищен игрой команды и действиями нападающего Фернандо Торреса.

"Пока рано говорить о титуле, мы идем от матча к матчу, но в сегодняшней игре я в полной мере восхищаюсь командой. Отмечу голы Торреса, которые, возможно, и предопределили исход двухматчевого противостояния", - скаазал Симеоне.

Перед началом встречи болельщики железнодорожников украсили Восточную и Южную трибуну, а за воротами растянули баннер с надписью "Поем мы для тебя, "Локомотив" Москва". Всего матч посетил 22 041 зритель, что является рекордом для "Локомотива" в Лиге Европы.

Руководство довольно выступлением "Локомотива" в Лиге Европы

"Локомотив" как победитель Кубка России начал борьбу в турнире в группе F, где сыграл с датским "Копенгагеном" (0:0 на выезде и 2:1 дома), чешским "Фаставом" (3:0 дома и 2:0 на выезде), а также с молдавским "Шерифом" (1:1 на выезде и 1:2 дома). По итогам группового этапа железнодорожники заняли первое место, набрав 11 очков. В 1/16 финала московский клуб по итогам двухматчевого противостояния выиграл у французской "Ниццы" (3:2 на выезде и 1:0 дома). По ходу турнира футболисты "Локомотива" неоднократно попадали в символическую сборную Лиги Европы, а полузащитник Мануэл Фернандеш стал лучшим футболистом недели, забив три гола в выездном матче против "Ниццы".

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Выход "Локомотива" в 1/8 финала Лиги Европы стал наивысшим достижением московского клуба в этом турнире. Ранее железнодорожники дважды доходили до 1/16 финала, где в сезоне-2011/12 уступили по сумме двух встреч испанскому "Атлетику" из Бильбао (2:1 дома и 0:1 в гостях) и в сезоне-2015/16 турецкому "Фенербахче" (0:2 на выезде и 1:1 дома).

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Анатолий Мещеряков назвал успешным выступление железнодорожников, отметив, что команда достойно провела еврокубковый сезон и получила бесценный опыт.

"Есть над чем работать. Я считаю, что выступление в еврокубках было принципиально достойным, а "Атлетико" все- таки одна из сильнейших команд в Европе, равная по уровню тем, кто сейчас борется в Лиге чемпионов. Наша команда давно на этом уровне не играла, но перспектива есть, будем готовиться к следующим матчам. Этот опыт тоже положительный, ведь, например, забивший гол Гризманн стоит больше, чем весь состав "Локомотива", и, значит, будем растить своих Гризманнов", - сказал Мещеряков.

Испанский клуб 16 марта узнает своего соперника по следующему раунду турнира. Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы пройдет в швейцарском Ньоне.

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