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Глава МВД Германии призвал не смешивать спорт с политикой

Спорт
16 марта, 11:30 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 16, марта. /ТАСС

По мнению Хорста Зеехофера, Германия не должна бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года из-за ухудшения отношений между Западом и Россией

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Хорст Зеехофер

Хорст Зеехофер

© EPA-EFE/CLEMENS BILAN

БЕРЛИН, 16 марта. /ТАСС/. Проблемы, существующие в международной политике, не должны иметь отношения к представителям спорта. Об этом заявил в интервью, опубликованном в пятницу в газете Bild, глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер.

Отвечая на вопрос, должна ли Германия на фоне ухудшения отношений между Западом и Россией бойкотировать чемпионат мира по футболу 2018 года, он сказал: "Политические проблемы должны решать представители политики, но не спорта".

В среду премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая со специальным заявлением в Палате общин британского парламента по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что члены британского правительства и королевской семьи не посетят чемпионат мира, который будет проходить в России.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

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