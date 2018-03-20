"Мы это мы" из страны, которую нельзя называть

Российский болельщик Антон Маняшин стал настоящим талисманом сборной лыжниц и биатлонисток России на Паралимпиаде. Какая бы ни была погода на стадионе, как рано бы ни начинались соревнования, он всегда был на своем месте с белым флагом с надписью "Мы это мы" — слоганом, придуманным к Играм в Пхёнчхане президентом Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным. Завоевав второе золото Игр, Михалина Лысова подарила свою чемпионскую майку именно ему — Маняшину. Болельщик рассказал ТАСС, как его жизнь изменили Игры в Сочи, что заставляет плакать взрослых бородатых мужчин и делает из забитых интровертов людей, способных на вызов самому себе.

Изначально Маняшин приезжал в Пхёнчхан на три дня, однако вылет домой пришлось переносить дважды. "Когда я увидел, как сражаются здесь наши ребята, когда я слышал, как по-разному реагируют трибуны, принял такое решение, — пояснил он. — Я приведу один пример: наши ребята играли с британцами в керлинг, я сидел на трибуне один, сзади их болельщики. Предполагаю, что в большинстве своем они считают, что английского мы знать не можем априори — обсуждали нашу команду в стиле "да что они могут-то, да им в группе выше такого-то места не подняться". Я молчу. Ребятам спасибо, сыграли 7:2. Вот именно после той их победы я позвонил на работу, спросил: "Справитесь еще несколько дней без меня? Не могу я отсюда уехать сейчас". Там с пониманием отнеслись".

В итоге Антон, который специализируется на разных проектах, в том числе благотворительных, улетел в Москву 19 марта, с командой. "Помимо керлинга, ходил еще на лыжи и биатлон. Отправлялся туда, потому что на горнолыжном стадионе и так гигантская поддержка! Моя помощь там не очень нужна была, там слышно только наших. А тут я девочкам в спину кричу, подбадриваю. И надеюсь, что это им в помощь".

Волан-де-Морт из России

Каждый, кто был на Паралимпиаде, мог узнать Маняшина по флагу "Мы это мы". "Я им горжусь. Ребята реагировали на него, видели его — это же очень важно! Иногда боялся не той стороной показать — как курица на насесте суетился каждый раз. Все оборачивались, руки мерзли, его ветром сворачивало, но они должны были его видеть", — сказал он.

"Как-то бежал по трибуне, а там одни американцы. Вежливо их попросил пропустить, а они мой флаг увидели и попросили перевести. Ну я перевел, конечно, и объяснил: я из той страны, которую нельзя называть. Понимаю вашу улыбку, напрашивается ассоциация с Волан-де-Мортом из "Гарри Поттера", но я без этой мысли им это говорил", — рассказал Маняшин.

Успехи россиян в Пхёнчхане заставили Маняшина полюбить даже паралимпийский флаг. "Когда он есть на флагштоках на медальной церемонии, все хорошо, мы на пьедестале, — пояснил он. — Я всем рассказываю, как нашим спортсменам тут тяжело, в каком они графике идут, каждый день борются".

Маняшин считает всех российских паралимпийцев героями, но при этом выделил лыжниц. "Катя Румянцева — это что-то! Три золотые медали! А она дебютантка, — не жалел эмоций болельщик. — А как наша Аня Миленина спринт выиграла — пятой шла, канадок обошла! А ведь тех специально готовят на спринт, но нашим девочкам на это… Они каждый божий день выходят и куют медали".

"А Михалина Лысова и ее ведущий Леша Иванов, — продолжил Маняшин. — Когда они на серебро шли, украинцы включили форсаж. Кричу им: "У меня уже валидола не осталось, давайте!" И вдруг результаты не показывают — у меня паника. Но нет, медаль, серебро наше".

"Я рад, что мне удалось им сказать огромное спасибо. Честно скажу, я — забитое интровертное существо, кричать с трибуны для меня равносильно подвигу. В какой-то момент понял — да плевать на всех", — признался Маняшин.

Наследие Сочи

Маняшин рассказал, что спорт в его жизнь пришел благодаря Паралимпиаде в Сочи. "После этого встал на коньки и на горные лыжи, мне тогда 29 лет было, — поделился он. — Меня так вдохновили люди, которые ломают все стереотипы, мужественно борются со всеми трудностями, преодолевают себя. Один раз живем, почему я — офисная крыса — сижу на месте, когда люди такое делают? Это был вызов для себя самого — смогу или нет. Я еще и на сноуборд хочу встать".

"Сейчас катаюсь в Сочи минимум раз в сезон, — продолжил он. — Иногда с другом выбираемся в Европу, но мечтаю накопить денег и поехать куда-нибудь в Южную Америку. Я зимний человек. Для себя уже определил, если будут дети — ставить на лыжи буду с ранних лет".

Для Маняшина Паралимпиада — это страсть, мотивация и эмоции: "У меня был свой уголок, откуда я ребятам кричал. Держался, старался не плакать, но понимал — вот сейчас случится "ай-яй-яй". Но бесполезно — слезы уже на глазах. Да, я, взрослый бородатый мужик, плакал".

Вероника Советова