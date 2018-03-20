Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около двух градусов мороза ожидается во время футбольного матча Россия - Бразилия

Спорт
20 марта, 15:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Встреча состоится 23 марта в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 19:00 мск

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Бразилии пройдет при небольшой отрицательной температуре воздуха. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Смотрите также

Коста: сборной Бразилии по футболу будет сложно заменить Неймара в матче с россиянами

Матч со сборной России по футболу был приоритетным выбором команды Бразилии перед ЧМ-2018

Слуцкий прокомментирует матч между сборными России и Бразилии по футболу

Около 50 тыс. билетов продано на матч между сборными России и Бразилии по футболу

Встреча состоится 23 марта в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 19:00 мск. "У нас все ночи морозные получаются на этой неделе. Минимальная температура в Москве минус 8-10 градусов. Облачная с прояснениями погода, местами с небольшим снегом, будет дуть умеренный юго- западный, западный ветер. Днем тоже облачно с прояснениями, с таким же снегом и ветром", - сказала Макарова.

"В 19:00 мск температура воздуха может быть в районе 2 градусов мороза. Более точная информация будет в четверг", - заключила собеседник ТАСС.

Россия примет чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Российский посол вызван в МИД Чехии в связи с делом Скрипаля
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Биография Николя Саркози
4
Все школы Петербурга досрочно уходят на каникулы
5
Дуров: Telegram будет охранять приватность пользователей, несмотря на угрозы блокировки
6
Один человек погиб и четверо пострадали при взрыве газа в жилом доме в Мурманске
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов