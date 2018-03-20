Около двух градусов мороза ожидается во время футбольного матча Россия - Бразилия

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч между футбольными сборными России и Бразилии пройдет при небольшой отрицательной температуре воздуха. Об этом ТАСС рассказала главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

Встреча состоится 23 марта в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 19:00 мск. "У нас все ночи морозные получаются на этой неделе. Минимальная температура в Москве минус 8-10 градусов. Облачная с прояснениями погода, местами с небольшим снегом, будет дуть умеренный юго- западный, западный ветер. Днем тоже облачно с прояснениями, с таким же снегом и ветром", - сказала Макарова.

"В 19:00 мск температура воздуха может быть в районе 2 градусов мороза. Более точная информация будет в четверг", - заключила собеседник ТАСС.

Россия примет чемпионат мира по футболу, который пройдет в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля.