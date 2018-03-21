Футболист сборной России Камболов тренируется индивидуально

ХИМКИ /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Полузащитник сборной России по футболу Руслан Камболов занимается по индивидуальной программе в рамках подготовки к товарищескому матчу с командой Бразилии. Об этом журналистам сообщил врач национальной команды Эдуард Безуглов.

Камболов был вызван в команду вместо травмированного нападающего Александра Кокорина. Во вторник он досрочно покинул тренировку в сопровождении врача. Вечером было объявлено, что у игрока был диагностирован спазм мышц бедра.

"Камболов сегодня работает по индивидуальной программе, но у него, как и у Кузяева с Игнатьевым, наблюдается положительная тенденция. Тренер будет решать вопрос об их участии в матче", - сказал Безуглов.

Матч Россия - Бразилия пройдет 23 марта в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 19:00 мск.