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УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" из-за поведения фанатов на матче ЛЕ с "Лейпцигом"

Спорт
21 марта, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Болельщикам российского клуба вменяется бросание посторонних предметов на поле, блокировка лестничных пролетов и выкрикивание расистских кричалок

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Болельщики "Зенита"

Болельщики "Зенита"

© EPA-EFE/Javier Etxezarreta

ТАСС, 21 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное разбирательство в отношении российского "Зенита" из-за поведения болельщиков на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Болельщикам российского клуба вменяется бросание посторонних предметов на поле, блокировка лестничных пролетов и выкрикивание расистских кричалок. Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 31 мая.

Встреча между клубами прошла 15 марта в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (1:1). По итогам двухматчевого противостояния "Лейпциг" одержал верх над "Зенитом" и прошел в следующую стадию турнира.

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