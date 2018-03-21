УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" из-за поведения фанатов на матче ЛЕ с "Лейпцигом"

ТАСС, 21 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное разбирательство в отношении российского "Зенита" из-за поведения болельщиков на домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы с немецким "Лейпцигом". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Болельщикам российского клуба вменяется бросание посторонних предметов на поле, блокировка лестничных пролетов и выкрикивание расистских кричалок. Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 31 мая.

Встреча между клубами прошла 15 марта в Санкт-Петербурге и завершилась вничью (1:1). По итогам двухматчевого противостояния "Лейпциг" одержал верх над "Зенитом" и прошел в следующую стадию турнира.