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Ганус: вопрос признания доклада Макларена должен решаться путем переговоров

Спорт
21 марта, 14:12 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 21, марта. /ТАСС

Ранее СК РФ объявил, что следствием были опровергнуты выводы Макларена, базировавшиеся на данных бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова

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Глава РУСАДА Юрий Ганус

Глава РУСАДА Юрий Ганус

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Вопрос о признании доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о системном использовании допинга в России, должен решаться путем переговоров. Об этом на симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

Симпозиум WADA проходит в Лозанне, на нем в среду обсуждается вопрос восстановления РУСАДА.

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"По этому вопросу главная проблема - это переговоры. Мы потеряли на этом много времени", - сказал Ганус.

Совет учредителей WADA в ноябре 2017 года принял решение отказать Российскому антидопинговому агентству в признании его соответствующим международному кодексу. Камнем преткновения в процессе восстановления РУСАДА стали два дополнительных критерия в дорожной карте, согласованной российским агентством и WADA. Одним из них является признание выводов доклада независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена о системном использовании допинга в России. Второй критерий - российская сторона должна предоставить доступ к допинг- пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

Ранее СК РФ объявил, что следствием были опровергнуты выводы Макларена, базировавшиеся на данных бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова, в которых утверждалось о наличии в России допинговой программы и о подмене допинг-проб на Олимпиаде 2014 года в Сочи. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что "в России никогда не было, нет и никогда не будет государственной системы поддержки допинга".

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