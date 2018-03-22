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Газизов: ФК "Амкар" может провести два матча в Уфе, если будет согласие МВД республики

Спорт
22 марта, 11:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Пахомов

Ранее гендиректор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил ТАСС, что матч 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" и игра 26-го тура с "Рубином" может пройти в Хабаровске, Уфе или Саранске

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Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов

Генеральный директор футбольного клуба "Уфа" Шамиль Газизов

© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Футбольный клуб "Уфа" готов предоставить пермскому "Амкару" свой стадион "Нефтяник" для проведения матчей двух туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), но Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан может отказаться обеспечивать безопасность на этих двух играх. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов.

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Ранее генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин сообщил ТАСС, что матч 24-го тура чемпионата России с "Локомотивом" (31 марта) и игра 26-го тура с "Рубином" (14 апреля) может пройти в Хабаровске, Уфе или Саранске. В пресс-службе РФПЛ заявили, что "Амкар" обязан уведомить лигу о месте проведения матчей не позднее, чем за семь дней до начала игры. Согласно регламенту РФПЛ, в случаях неготовности домашнего стадиона команды (несоответствия его регламентным требованиям), матч проводится на стадионе, заявленном клубом в качестве резервного (резервным стадионом "Амкара" является арена в Уфе - прим. ТАСС), а если по каким-либо причинам матч не может быть проведен ни на одном из заявленных клубом стадионов, то организатор матча должен сообщить в РФПЛ о выборе другого стадиона.

"Со стороны футбольного клуба "Уфа" нет никаких проблем в том, чтобы предоставить свой стадион "Амкару" для проведения матчей с "Локомотивом" и "Рубином", мы полностью соответствует всем требованиям. Проблемы могут возникнуть только с МВД республики, они могут отказаться обеспечивать безопасность, но со спортивной части проблем нет. Мы готовы поддержать коллег, но это им решать, где играть. Единственное, что может сказать "Амкар", это то, что мы попросили много денег за аренду стадиона, но у нас цены такие же, какие были и у "Амкара", - сказал Газизов.

"Если регламент позволяет "Амкару" сыграть на другом стадионе, то почему нет. Но мы должны действовать только согласно закону", - добавил он.

Матч 22-го тура чемпионата России между "Амкаром" и тульским "Арсеналом" (0:2) прошел в Уфе 9 марта, тогда МВД республики смогло обеспечить порядок на стадионе "Нефтяник". "Амкар" находится на 15-м месте в турнирной таблице с 22 очками.

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