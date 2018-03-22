ФИФА довольна ходом подготовки стадиона "Мордовия-Арена" к ЧМ-2018

САРАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) удовлетворена тем, как идет подготовка стадиона "Мордовия-Арена" в Саранске к чемпионату мира 2018 года. Об этом сообщил в четверг журналистам директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

"В целом мы весьма довольны ходом подготовки, оцениваем его очень хорошо. Мы вернемся сюда маленькими группами, чтобы посмотреть на отдельные объекты функционирования стадиона", - сказал Смит.

Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на "Екатеринбург-Арене", в среду делегация осмотрела Самару и местный стадион, в четверг - инфраструктуру Саранска и стадион "Мордовия-Арена". Инспекции еще предстоит посетить стадионы в Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

"Когда будет сдан стадион, мы переключимся на аспекты функционирования клиентских групп, будем смотреть, как функционируют СМИ, зрители. Как и на других стадионах, здесь запланировано три тестовых матча, первый пройдет 21 апреля. Нужна теплая погода, чтобы посмотреть на состояние поля, но в целом матчи состоятся, на них будет оценено функционирование стадиона и прилегающей территории", - добавил Смит.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Стадион "Мордовия-Арена", который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей турнира - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала турнира.