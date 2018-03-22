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Сборная Бразилии по футболу в полном составе тренируется перед матчем с россиянами

Спорт
22 марта, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Предматчевая тренировка команды, как и окончившееся ранее занятие россиян, также проходит на поле "Лужников"

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Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Бразильские футболисты в полном составе провели тренировку в преддверии игры против сборной России. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Контрольный матч между сборными России и Бразилии состоится 23 марта на московском стадионе "Лужники". Предматчевая тренировка команды, как и окончившееся ранее занятие россиян, также проходит на поле "Лужников".

Лидер бразильской сборной нападающий Неймар не был включен в заявку команды из-за травмы голеностопного сустава и плюсневой кости. В процессе текущего сбора повреждение получил защитник Алекс Сандро, однако он принял полноценное участие в тренировке.

Матч Россия - Бразилия начнется в 19:00 мск.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе турнира бразильцы сыграют с командами Швейцарии, Сербии и Коста-Рики.

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