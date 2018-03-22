Биатлонист Логинов заявил, что ему было обидно пропустить два этапа Кубка мира

ТЮМЕНЬ, 22 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Александр Логинов сожалеет, что ему пришлось пропустить два этапа Кубка мира из-за проблем с документами. Об этом он рассказал журналистам после выступления в спринте на этапе Кубка мира в Тюмени.

26-летний Логинов не смог выступить на постолимпийских этапах Кубка мира в финском Контиолахти и в Осло по причине того, что у него возникли визовые проблемы при пересечении границы. По этой причине спортсмен выступил в российских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU) в Увате и в Ханты-Мансийске.

"Эта ситуация обидная, но в любой ситуации надо искать плюсы. Эти две недели надо было использовать очень продуктивно", - сказал Логинов.

В четверг биатлонист занял девятое место в спринте на тюменском этапе Кубка мира. В субботу 24 марта спортсмен выступит в гонке преследования.