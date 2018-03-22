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Российские керлингистки проиграли команде Канады в матче чемпионата мира

Спорт
22 марта, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 8:7 в пользу канадской сборной

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ТАСС, 22 марта. Женская сборная России по керлингу уступила команде Канады со счетом 7:8 в девятом матче предварительного раунда чемпионата мира, который проходит в канадском городе Норт-Бей.

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За сборную России выступали Виктория Моисеева (скип), Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная).

В турнирной таблице лидирует команда Канады, одержавшая девять побед в девяти матчах. Сборная России занимает четвертое место (шесть побед и три поражения). В следующей игре в пятницу российские керлингистки встретятся с командой Швеции.

На предварительной стадии чемпионата мира выступают 13 сборных, которые проводят однокруговой турнир. По его итогам две лучшие команды выйдут в полуфинал, еще четыре сборные проведут дополнительные встречи за право сыграть в 1/2 финала.

Стыковые матчи и полуфиналы запланированы на 24 марта, встреча за третье место и финал - на 25 марта.

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