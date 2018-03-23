Матч ЦСКА - "Йокерит" стал самым продолжительным в истории КХЛ

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Матч четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между московским ЦСКА и хельсинкским "Йокеритом" стал самым продолжительным в истории лиги.

Предыдущий рекорд установили пражский "Лев" и донецкий "Донбасс" 21 марта 2014 года. Встреча, также проходившая в рамках 1/4 финала Кубка Гагарина, продлилась 126 минут 14 секунд. В той игре победу со счетом 4:3 одержал "Донбасс".

Матч ЦСКА - "Йокерит" продолжается, счет - 1:1. В серии до четырех побед впереди армейцы - 3-1.