Черчесов: бразильские футболисты заставили сборную России ошибаться в обороне

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Футболисты сборной Бразилии заставили команду России ошибаться в обороне в товарищеском матче. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер россиян Станислав Черчесов.

В пятницу сборная России со счетом 0:3 проиграла бразильцам в контрольном матче, который прошел в московских "Лужниках".

"В обороне и сами грешили в каких-то моментах, и соперник заставлял ошибаться - класс у них высокий. До трети поля легче доходить, а дальше активней начинает играть соперник, хотя были несколько моментов, которые могли завершить качественней. [Денис] Глушаков сыграл не лучший матч, но он старался. Когда подустали, мы его поменяли", - сказал Черчесов.

"Мы чувствовали поддержку болельщиков и в начале, и в конце матча. Тем более погода не самая футбольная. Так что большое спасибо, что поддержали", - отметил специалист.