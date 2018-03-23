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Дворкович: сборная России заслужила гол в матче с бразильцами, но не использовала моменты

Спорт
23 марта, 21:47 дата обновления: 23 марта, 22:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

В пятницу национальная команда со счетом 0:3 проиграла бразильцам в контрольном матче

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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу не смогла в матче с бразильцами сделать самое важное - использовать свои моменты, но все равно заслужила забить один гол. Такое мнение журналистам высказал вице-премьер РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

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Футболисты сборной Бразилии
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Сборная России по футболу проиграла бразильцам в товарищеском матче

В пятницу сборная России со счетом 0:3 проиграла бразильцам в контрольном матче. Встреча прошла в Москве на стадионе "Лужники". 27 марта в Санкт-Петербурге сборная России проведет контрольный матч против команды Франции.

"Треть игры была неплохой - последние 15-20 минут первого тайма, моменты были и во втором тайме. В играх с такими большими сборными самое важное использовать свои моменты, а они у нас были, но мы их не использовали. Бразильцы использовали половину своих моментов, их класс выше, результат в целом по игре, но мы заслужили один гол. Отдельные моменты понравились, но в целом от игры есть неудовлетворенность", - заявил Дворкович.

"Проиграть со счетом 0:3 - это разгром, есть над чем работать. Команда собралась несколько дней назад, ребята готовятся, нужно искать взаимопонимание, так что есть надежда, что к матчу с командой Франции подойдем в лучшем состоянии. Понравился Игорь Акинфеев, неплохо сыграли Алексей Миранчук и Илья Кутепов, Антон Заболотный вышел и выигрывал все верховые мячи. Футболисты, конечно, собой недовольны, но все понимают, что это контрольная игра, в которой главное извлечь уроки", - добавил вице-премьер.

"У нас контрольные матчи с такими командами, как Бразилия, Аргентина, Испания и Франция, такого не было в истории никогда. Такие игры надо воспринимать, как возможность для команды почувствовать себя и свои силы, каждому игроку извлечь уроки и настроить себя к серьезной борьбе на чемпионате мира, поэтому болельщикам надо воспринимать их как контрольные игры для подготовки команды к чемпионату мира. До чемпионата мира есть еще время, чтобы сыграться. Думаю, тренер в состоянии подвести команду в боевом состоянии, чтобы как минимум выйти из группы", - оценил перспективы сборной на чемпионате мира Дворкович.

"Поскольку я был в раздевалке, задержался, поэтому не видел, как покидали стадион. Я все уточню, проанализируем, были ли какие-то проблемы. Но пока никаких нареканий не было. Если удалось справиться с большим потоком людей, это очень хорошо - значит, уроки усвоены", - отметил вице-премьер.

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