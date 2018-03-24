Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 24 марта. /ТАСС/. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен стала первой в гонке преследования на заключительном в текущем сезоне этапе Кубка мира в Тюмени. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 52,7 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах.

Второй стала француженка Анаис Бескон (отставание 0,2 секунды; 1 промах), третьей - немка Лаура Дальмайер (+17,5; 1).

Россиянка Дарья Виролайнен заняла седьмое место (+1.05,6; 2), Ирина Услугина - девятое (+1.09,5; 0), Светлана Миронова - 24-е (+2.40,0; 3), Ульяна Кайшева - 25-е (+2.45,2; 3), Екатерина Юрлова-Перхт - 35-е (+3.20,0; 6).

В общем зачете Кубка мира перед заключительной гонкой сезона Мякяряйнен вышла на первое место, набрав 799 очков и сместив с лидирующей позиции Анастасию Кузьмину из Словакии (794). Обладательница большого Хрустального глобуса определится по итогам масс-старта.

Этап Кубка мира в Тюмени завершится в воскресенье мужской и женской гонками с общего старта.