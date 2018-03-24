"ТСК-Таврия" выиграла у "Океана" из Керчи в 18-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "ТСК- Таврия" (Симферополь) в субботу выиграл дома у керченского "Океана" со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Крыма.

Мячи в ворота гостей забил: Антон Монахов (31-я минута) и Гоги Шония (78).

Остальные матчи тура состоятся в воскресенье. "Кызылташ" на своем поле в Бахчисарае примет "Севастополь", ялтинский "Рубин" - лидера первенства "Евпаторию", а "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района - феодосийскую "Кафу".

Лидером первенства является "Евпатория", в ее активе 41 очко. Далее следуют "Севастополь" (41), "ТСК-Таврия" (39), "Крымтеплица" (27), "Океан" (20), "Кызылташ" (18), "Рубин" (7), "Кафа" (3).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь".