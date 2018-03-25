Биатлонист Цветков считает, что выиграл масс-старт на этапе КМ благодаря нужному настрою

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Максим Цветков победил в масс-старте на этапе Кубка мира в Тюмени благодаря правильному настрою. Об этом он рассказал журналистам.

Россиянин Максим Цветков завоевал золото в масс-старте на 15 км на заключительном этапе Кубка мира по биатлону. Спортсмен преодолел дистанцию за 37 минут 37,3 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Серебро завоевал норвежец Эрленн Бьёнтегор, бронза у его соотечественника Йоханнеса Бё. Для 26-летнего Цветкова эта победа стала первой в личных гонках на этапах Кубка мира.

"Я сейчас очень счастлив, хочу сказать спасибо своей семье, супруге и сыну Марку, эта победа для них. Партнеры поздравляли, говорили, что у меня был правильный настрой, я с самого утра говорил всем расслабиться и получать удовольствие, это у меня получилось. Меня вели по трассе, было тяжело работать четыре круга, но в конце я закусил зубы и понял, что нужно работать на максимуме, выходить на большом подъеме, что я и сделал", - сказал Цветков.

"Я еще утром думал, что не очень хорошо получается, что только Антон [Шипулин] в личных гонках попадал на пьедестал, я безумно счастлив, что в последней гонке получилось порадовать болельщиков дома. Я знал, что лыжи неплохо работают на выход, я понимал, что нужно убегать после крутого подъема, потому что там есть равнина, где тяжелый выход, именно там у меня все и получилось, я знал, где нужно сделать рывок", - заявил спортсмен.

"Я видел партнеров, когда подъезжал на последнюю стрельбу. Подумал, что порадуюсь за них, если ноль выстрелят, но сейчас, видимо, им радоваться за меня. Я слышал сквозь лес, как поддерживает стадион, это заряжало энергией, я еще больше убегал. Сейчас впереди чемпионат России, нельзя расслабляться, нужно еще чуть-чуть поработать и потом отдохнуть", - добавил он.

Этап Кубка мира в Тюмени завершится в воскресенье женским масс-стартом.