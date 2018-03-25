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Мякяряйнен перед этапом в Тюмени не верила, что ей удастся выиграть общий зачет Кубка мира

Спорт
25 марта, 18:53 UTC+3 ТЮМЕНЬ ТЮМЕНЬ 25, марта. /ТАСС

По итогам 22 гонок 35-летняя Мякяряйнен набрала 822 очка, опередив ближайшую преследовательницу словачку Анастасию Кузьмину на три балла

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Кайса Мякяряйнен

Кайса Мякяряйнен

© EPA/KERSTIN JOENSSON

ТЮМЕНЬ, 25 марта. /ТАСС/. Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен перед этапом в Тюмени не верила, что ей удастся завоевать большой Хрустальный глобус - выиграть общий зачет Кубка мира. Об этом она рассказала журналистам после заключительной гонки сезона, масс-старта.

По итогам 22 гонок 35-летняя Мякяряйнен набрала 822 очка, опередив ближайшую преследовательницу словачку Анастасию Кузьмину на три балла.

"После [предыдущего] этапа в Норвегии я была уверена, что это невозможно, поскольку я знала, что Анастасия родом отсюда и местные болельщики будут ее поддерживать активнее, чем меня, как это было со мной, когда этап проходил в Контиолахти. Но это биатлон, потому он и такой интересный, что ты никогда не знаешь, что произойдет", - сказала Мякяряйнен.

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Для финской спортсменки этот большой Хрустальный глобус стал третьим в карьере.

"Каждый из них для меня особенный. Просто потрясающе, что мне удалось сделать это в третий раз. Такое удавалось только Магдалене Нойнер и Магдалене Форсберг, так что для меня честь встать с ними в один ряд. Тем более что этот сезон для меня получился очень тяжелым, и на протяжении многих гонок я была недовольна своим выступлением. В том числе по причине того, что за две недели до Олимпиады я заболела, что тоже мешало мне выйти на свой лучший уровень", - отметила она.

Мякяряйнен дебютировала на этапах Кубка мира в сезоне-2004/05, первую победу в рамках турнира биатлонистка одержала спустя шесть лет, всего в ее активе 21 победа на этапах Кубка мира. Победа в общем зачете Кубка мира стала для Мякяряйнен третьей в карьере, ранее ей удавалось выиграть общий зачет турнира в сезонах-2010/11 и 2013/14. Также она является чемпионкой мира 2011 года в гонке преследования, серебряным призером мирового первенства и четырехкратным - бронзовым. Спортсменка трижды принимала участие в Олимпийских играх (2010, 2014 и 2018), при этом финке ни разу не удалось подняться на пьедестал почета.

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