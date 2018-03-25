Чемпионат РФ стал для Никитиной, Третьякова и Касьянова первым стартом на пути к ОИ-2022

СОЧИ, 25 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Ни один из отстраненных от участия в Играх-2018 лидеров сборных России по бобслею и скелетону на чемпионате страны не позволил себе дать слабину на фоне огромного разочарования от пропуска главного старта четырехлетия. Скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина вместе с бобслеистом Александром Касьяновым в очередной раз доказали свой класс, став сильнейшими спортсменами России, после чего сообщили корреспонденту ТАСС, что намерены продолжать выступать и готовиться к Олимпиаде-2022, которая пройдет в Пекине.

На чемпионате России по бобслею и скелетону разыгрывалось пять комплектов наград, и четырежды победу праздновали те спортсмены, которые были вынуждены пропустить Игры-2018. Это Елена Никитина и Александр Третьяков (оба - скелетон), а пилот Александр Касьянов (бобслей), также пропустивший Олимпиаду, дважды приводил свои экипажи (в двойках и четверках) к золотым наградам российского первенства.

"Чемпионат России прошел очень достойно, - сказал главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан. - Ведущие наши спортсмены, которых не допустили до Олимпиады, доказали, что хорошо были готовы к главному старту четырехлетия, били рекорды сочинской трассы. Очень жаль, что им так и не удалось реализовать себя в Пхёнчхане". По словам тренера, чемпионат страны в Сочи стал для Никитиной, Третьякова и Касьянова первым стартом на пути к следующей Олимпиаде.

В ноябре 2017 года комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством Денниса Освальда приняла решение аннулировать результаты ОИ-2014 ряда российских спортсменов, которые подозревались в нарушении антидопинговых правил. В числе них были и ведущие скелетонисты (Третьяков и Никитина) и бобслеисты (Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин).

Незадолго до старта ОИ-2018 Спортивный арбитражный суд (CAS) аннулировал наказание Третьякова и Никитиной, которое также включало в себя и пожизненное отстранение от участия во всех Олимпиадах. Никитина и Третьяков были рекомендованы Олимпийским комитетом России для выступления на ОИ-2018, однако МОК не выдал индивидуальные приглашения этим спортсменам. Что касается Касьянова, Пушкарева и Хузина, то CAS принял решение снять с них пожизненное отстранение от участия в Олимпиадах, однако аннуляцию результатов Игр-2014 оставил в силе.

Никитина и Третьяков хотят забыть Пхёнчхан и концентрируются на Пекине

"Свое неучастие в Олимпийских играх в Южной Корее я уже пережил, - сказал ТАСС Третьяков. - Сейчас все уляжется, и я смогу дальше спокойно тренироваться. Поставил перед собой задачу выступить на следующей Олимпиаде, буду как следует готовиться к ней. Посмотрим, что из этого получится".

Олимпийский чемпион 2014 года выразил надежду, что теперь все его неоднократные отстранения и недопуски останутся в прошлом. "Вернусь и начну готовиться к чемпионату мира, который в следующем году пройдет в Канаде. На трассе в Уистлере у меня в принципе все неплохо получается", - отметил Третьяков.

С большим желанием дальше одерживать победы входит в новый олимпийский цикл и действующая чемпионка Европы по скелетону Никитина, которая также верит, что больше никому из международных спортивных чиновников не придет в голову отстранять ее от международных стартов. "Мотивация у меня огромная, - призналась ТАСС спортсменка. - К Пекину-2022 я буду готовиться не четыре года, как все остальные, а все восемь. Поэтому подготовлюсь как надо".

Никитина и Третьяков по решению Международной федерации бобслея и скелетона были вынуждены пропустить в конце ноября этап Кубка мира в канадском Уистлере.

Обладатель Кубка мира в соревнованиях бобов-четверок Александр Касьянов в беседе с корреспондентом ТАСС также признался, что испытал большое разочарование от пропуска ОИ-2018 и намерен остаться в спорте еще на один олимпийский цикл.

"Позади самый тяжелый сезон в истории российского бобслея и скелетона"

Как заявил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков, завершившийся в воскресенье в Сочи чемпионатом России сезон оказался для всего отечественного спорта, а для бобслея со скелетоном в особенности, самым тяжелым в истории. "Та команда, которая в течение нескольких сезонов готовилась к главному старту четырехлетия, в большинстве своем не смогла поехать в Пхёнчхан. Я уверен, что у нас обязательно были бы там медали в женском скелетоне и мужских бобах-четверках", - признался собеседник агентства.

"Сколько моральных сил было потрачено в течение всего сезона на борьбу с несправедливыми отстранениями, на различные судебные тяжбы! Но наши спортсмены при этом не опустили руки. Они боролись и занимали призовые места на тех же этапах Кубка мира. Доказывали при этом, что они сильны, чисты и достойны уважения в своей большой спортивной семье", - отметил глава федерации.

Никитина после ноябрьского решения МОК сумела стать чемпионкой Европы и выиграть бронзу на декабрьском этапе Кубка мира в немецком Винтерберге. Третьяков, находясь под санкциями Международного олимпийского комитета, стал вторым на январском этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Касьянов в условиях очень сильного психологического прессинга сумел показать лучший результат в бобах-четверках на этапе КМ в канадском Уистлере.

Подготовка к Пекину начнется в Сочи

По словам главного тренера национальной команды, план подготовки сборных России по бобслею и скелетону на ближайший сезон уже сверстан. "Первое тренировочное мероприятие запланировано на июнь. Сбор, который пройдет в Сочи, будет посвящен общефизической подготовке. Будем смотреть, в какой форме приедут в расположение команды те или иные спортсмены, и выстроим им тренировочный график, исходя из их кондиций", - отметил Чабан.

Главным стартом следующего сезона станет чемпионат мира, который пройдет в первой половине марта 2019 года в Уистлере.