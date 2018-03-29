Президиум Федерации бобслея России подведет итоги олимпийского сезона 17 апреля

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Президиум Федерации бобслея России, на котором будут подведены итоги выступления российских бобслеистов и скелетонистов в завершившемся олимпийском сезоне, пройдет 17 апреля. Об этом сообщили ТАСС в Федерации бобслея России.

"Президиум федерации запланирован на 17 апреля", - сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщил ТАСС президент Федерации бобслея России Александр Зубков, на ближайшем президиуме все участники должны будут отчитаться о своей деятельности в минувшем сезоне и поделиться своим видением развития отечественного бобслея и скелетона в следующее четырехлетие.

На президиуме также будут заслушаны отчеты тренеров о своей работе. Также должна быть определена дата отчетно-выборной конференции, на которой будет избран глава федерации. Зубков ранее заявил ТАСС, что намерен идти на выборы.