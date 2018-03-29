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Юрий Семин получил премию "Серебряная лань" в номинации "Тренер года"

Спорт
29 марта, 12:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Под руководством специалиста московский "Локомотив" в прошлом году возглавил турнирную таблицу РФПЛ и продолжает лидировать в турнире

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Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Премия "Серебряная лань" в номинации "Тренер года" вручена главному тренеру футбольного клуба "Локомотив" Юрию Семину. Церемония награждения лауреатов премии проходит в четверг в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

Московский "Локомотив" в прошлом году возглавил турнирную таблицу чемпионата России и продолжает лидировать в турнире за восемь туров до его конца. "Локомотив" в мае 2017 года стал обладателем Кубка России. Также команда дошла до 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2017/18.

Награду "Серебряная лань" традиционно вручает Федерация спортивных журналистов России, определяя десятку спортсменов, лучшего тренера и сильнейшую команду по итогам минувшего года. Лауреаты определяются по итогам голосования спортивных журналистов.

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