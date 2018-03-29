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Олимпийский комитет Италии обсуждает с МОК проведение ОИ-2026 в Турине и Милане

Спорт
29 марта, 16:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

3 апреля Международный олимпийский комитет прокомментирует дальнейшее развитие ситуации

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Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах

© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Национальный олимпийский комитет Италии (CONI) в письме в Международный олимпийский комитет (МОК) выразил намерение продолжить диалог о возможном проведении зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии, указав при этом в качестве кандидатов северные города Турин и Милан. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте организации.

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21 марта стало известно, что власти итальянских Турина и Милана обсуждают с Национальным олимпийским комитетом Италии возможность подачи заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года.

В документе отмечается, что национальный комитет ожидает формирования нового правительства Италии, которому он предоставит технико-экономическое обоснование для оценки целесообразности проведения Игр в стране. В олимпийском комитете Италии напомнили, что диалог предусматривает постоянное сотрудничество между ним, МОК и администрацией городов.

3 апреля МОК прокомментирует дальнейшее развитие ситуации.

Заявки на проведение Олимпиады-2026 можно подавать до 31 марта, но окончательный срок приема могут перенести на более позднюю дату. Место проведения Игр будет определено на сессии МОК в Милане летом 2019 года.

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