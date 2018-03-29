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Знарок: хоккеист Шипачев пропустил матч с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть

Спорт
29 марта, 23:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, марта. /ТАСС

По словам главного тренера СКА, его подопечные провалили второй период встречи с московскими армейцами

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Вадим Шипачев

Вадим Шипачев

© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Форвард СКА Вадим Шипачев пропустил первый матч серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть. Об этом журналистам сообщил главный тренер петербургского клуба Олег Знарок.

В четверг СКА в домашнем матче уступил в овертайме ЦСКА со счетом 4:5. В плей-офф в этом сезоне олимпийский чемпион Шипачев провел 9 матчей и набрал 8 очков (4 шайбы + 4 передачи).

"Шипачеву мы дали немного отдохнуть, - сказал Знарок. - Что касается матча, то у нас был провальный второй период, несвойственные ошибки допустили".

Следующий матч серии пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.

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