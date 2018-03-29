Знарок: хоккеист Шипачев пропустил матч с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Форвард СКА Вадим Шипачев пропустил первый матч серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с ЦСКА, поскольку ему дали отдохнуть. Об этом журналистам сообщил главный тренер петербургского клуба Олег Знарок.

В четверг СКА в домашнем матче уступил в овертайме ЦСКА со счетом 4:5. В плей-офф в этом сезоне олимпийский чемпион Шипачев провел 9 матчей и набрал 8 очков (4 шайбы + 4 передачи).

"Шипачеву мы дали немного отдохнуть, - сказал Знарок. - Что касается матча, то у нас был провальный второй период, несвойственные ошибки допустили".

Следующий матч серии пройдет 31 марта в Санкт-Петербурге.