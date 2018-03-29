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Есмантович: ЦСКА своей игрой заслужил везение в победном матче против СКА

Спорт
29 марта, 23:25 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 29, марта. /ТАСС

Президент московского клуба подтвердил, что нападающий Сергей Шумаков, не принимавший участия в игре, приступит в пятницу к тренировкам

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Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович

Президент хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович

© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 марта. /ТАСС/. Хоккеисты ЦСКА заслужили везение в первом матче 1/2 финала Кубка Гагарина против санкт-петербургского СКА на выезде. Такое мнение журналистам высказал президент ЦСКА Игорь Есмантович.

ЦСКА одержал победу со счетом 5:4 в овертайме. "Ничего еще не случилось. Хороший матч, боевой, наверное, повезло нам, но могло повезти и СКА, вся борьба впереди, - сказал Есмантович. - Обе команды мощные, но мы везение заслужили сегодня".

Хет-трик в матче сделал Андрей Кузьменко, забивший победный гол. "Не хотел бы отделять Кузьменко от всего коллектива, потому что молодцы все члены команды. У нас все хоккеисты на вес спортивного золота. Не надо забывать, что ЦСКА - духовитая команда. Сегодня все, кто выполнял работу в матче против СКА, это подтвердили", - отметил глава клуба.

Есмантович подтвердил, что нападающий Сергей Шумаков, не принимавший участия в игре, приступит в пятницу к тренировкам. "В дальнейшем только тренерский штаб примет решение, кто будет играть каждый матч", - подчеркнул он.

Кроме того, на игре отсутствовал один из тренеров ЦСКА Дмитрий Юшкевич. "Он приболел", - сказал Есмантович.

Второй матч серии состоится 31 марта в Санкт- Петербурге.

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