Канада поддержит заявку Калгари на проведение Олимпийских игр 2026 года

ТАСС, 30 марта. Власти Канады и провинции Альберта поддержат заявку Калгари на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщает Reuters.

"Это очень важный шаг вперед для Калгари и наших коллективных усилий, поскольку мы тщательно оцениваем возможность проведения Олимпиады, - сказал руководитель Олимпийского комитета Канады Крис Оверхольт. - Мы с нетерпением ждем продолжения нашей работы со всеми заинтересованными сторонами в продвижении заявки Калгари".

Стоимость заявки оценивается в $30 млн. Канада трижды принимала у себя Олимпийские игры: летние в 1976 году прошли в Монреале, а зимние - в Калгари (1988) и в Ванкувере (2010).

В четверг Национальный олимпийский комитет Италии в письме к Международному олимпийскому комитету выразил намерение продолжить диалог о возможном проведении зимних Олимпийских игр - 2026 в Италии, указав при этом в качестве кандидатов Турин и Милан. В документе отмечается, что национальный комитет ожидает формирования нового правительства Италии, которому он предоставит технико- экономическое обоснование для оценки целесообразности проведения Игр в стране.

Заявки на проведение Олимпиады-2026 можно подавать до октября. Место проведения Игр будет определено на сессии МОК в Милане летом 2019 года.