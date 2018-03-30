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Австрия подтвердила намерение подать заявку на проведение Олимпийских игр 2026 года

Спорт
30 марта, 5:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Проведение Игр планируется в Граце и Шламдинге

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ТАСС, 30 марта. Олимпийский комитет Австрии направил в Международный олимпийский комитет (МОК) письмо с подтверждением намерений подать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте национального комитета.

Австрия планирует проведение Игр в Граце и Шламдинге. Ранее Олимпиада проходила в Австрии дважды - в 1964 и 1976 годах зимнюю Олимпиаду принимал Инсбрук.

"Письмо о намерениях" - первое заявление для участия в переговорах с МОК о возможном проведении зимней Олимпиады 2026 года. Ранее сообщалось, что эти письма отправили в МОК представители Национальных олимпийских комитетов Италии (на проведение соревнований претендуют Турин и Милан) и Канады (Калгари).

Письма необходимо отправить в МОК до 31 марта, в октябре МОК объявит официальных кандидатов на проведение ОИ-2026. Место проведения соревнований будет определено летом 2019 года.

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