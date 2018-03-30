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Жеребьевка "Президентских спортивных игр" и "Президентских состязаний" прошла в Москве

Спорт
30 марта, 16:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, марта. /ТАСС

Ежегодно в соревнованиях школьного этапа "Президентских состязаний" принимают участие более 10 млн обучающихся

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Жеребьевка финалов Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" прошла в Москве в школе №2009, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В церемонии приняли участие директор Федерального центра организационно-методического обеспечения физического воспитания Николай Федченко, исполнительный директор Российского движения школьников Денис Клебанов, олимпийский чемпион по легкой атлетике Андрей Сильнов, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева и серебряный призер Олимпиады по гандболу Мария Сидорова.

По итогам жеребьевки участие во всероссийском этапе "Президентских соревнований" примут учащиеся девятых классов (год обучения - 2017/18), а во всероссийском этапе "Президентских спортивных игр" дети 2006 года рождения.

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По итогам жеребьевки участие во всероссийском этапе "Президентских соревнований" примут учащиеся девятых классов (год обучения - 2017/18), а во всероссийском этапе "Президентских спортивных игр" дети 2006 года рождения.

"Жеребьевка возрастов - это очень знаковое событие, потому что "Президентские спортивные игры" и "Президентские состязания" имеют большую социальную значимость и по своей структуре не имеют аналогов в мире. Политика нашего государства направлена на популяризацию здорового образа жизни, и президент России, Министерство спорта и Министерство образования и науки при поддержке Российского движения школьников делают все для того, чтобы детский спорт развивался. Строятся спортивные сооружения, проводится ряд комплексных спортивных мероприятий, проводятся фестивали и всевозможные акции. Подобные соревнования способствуют решению образовательных и воспитательных задач", - сказал Федченко.

"Только за последние три года количество участников турниров увеличилось на полтора миллиона человек. Мотивация заниматься физической культурой и спортом просто необходима ребенку для того, чтобы стать настоящим гражданином, успешным и здоровым человеком", - добавил он.

"Президентские состязания" и "Президентские спортивные игры" являются самыми массовыми спортивными мероприятиями в России. Ежегодно в соревнованиях школьного этапа "Президентских состязаний" принимают участие более 10 млн обучающихся, "Президентских спортивных игр" - 6 млн школьников. Мероприятия проводятся с 2010 года по указу президента России. В соревнованиях принимают участие команды классов общеобразовательных организаций и команды школ, состоящие из обучающихся одной общеобразовательной организации.

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