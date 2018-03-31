Сергей Карякин поднялся на девятое место в рейтинге FIDE

ТАСС, 31 марта. Российский гроссмейстер Сергей Карякин поднялся с 13-го на девятое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), в его активе 2778 очков. Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.

В марте Карякин, а также его соотечественники Александр Грищук и Владимир Крамник приняли участие в турнире претендентов. Карякин занял итоговое третье место, Грищук - пятое, Крамник - шестое. Грищук в рейтинге FIDE опустился с 12-го места на 13-е (2766), Крамник - с третьего на четвертое (2792).

Возглавляет рейтинг чемпион мира норвежец Магнус Карлсен (2843), вторую позицию занимает азербайджанец Шахрияр Мамедьяров (2814), на третье место поднялся американец Фабиано Каруана (2804), ставший победителем турнира претендентов. Матч за титул чемпиона мира между Карлсеном и Каруаной пройдет с 9 по 28 ноября в Лондоне.

В женском рейтинге первую строчку сохранила китаянка Хоу Ифань (2657), на втором месте идет ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь (2568), на третьем - украинка Анна Музычук (2564). Лучшей из россиянок является Екатерина Лагно, занимающая четвертую позицию (2556).