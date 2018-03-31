"Ахмат" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 31 марта. Грозненский "Ахмат" в домашнем матче сыграл вничью со "СКА-Хабаровском" со счетом 0:0 в матче 24-го тура Российской футбольной премьер лиги (РФПЛ).

Встреча прошла в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова, который является резервной ареной "Ахмата". Это связано с тем, чтобы поберечь газон на "Ахмат-Арене", где грозненский клуб обычно проводит домашние матчи.

"Ахмат" занимает девятое место в турнирной таблице, в активе команды 27 очков в 23 матчах. Грозненцы не могут одержать победу в чемпионате России пять матчей подряд. "СКА-Хабаровск" расположился на последней, 16-й строчке, набрав 13 очков в 24 играх. Хабаровский клуб 12-й матч подряд не может победить в играх РФПЛ.

В следующем матче 7 апреля "Ахмат" на выезде сыграет с казанским "Рубином". "СКА-Хабаровск" в тот же день на своем поле примет пермский "Амкар".

Матч в Грозном, как все другие встречи 24-го тура РФПЛ, начался с минуты молчания в память о жертвах пожара в торгово-развлекательном центре "Зимняя Вишня" в Кемерове.

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