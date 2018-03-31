"Кафа" разгромила ялтинский "Рубин" в 19-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 марта. /ТАСС/. Футбольный клуб "Кафа" разгромил со счетом 3:0 на домашнем стадионе в Феодосии ялтинский "Рубин" в матче 19-го тура чемпионата Крыма.

Мячи забили Владимир Масютин (44-я минута), Денис Головещенко (74) и Иван Мироненко (81).

В остальных матчах тура керченский "Океан" со счетом 1:3 проиграл на своем поле "Евпатории", "Крымтеплица" из поселка Молодежное Симферопольского района на выезде в Бахчисарае победила местный "Кызылташ" - 1:0.

"Севастополь" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с симферопольским клубом "ТСК-Таврия".

Лидером первенства является "Евпатория", в ее активе 45 очков. Далее следуют "Севастополь" (45), "ТСК-Таврия" (40), "Крымтеплица" (33), "Океан" (20), "Кызылташ" (18), "Рубин" (8), "Кафа" (6).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова. Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь".