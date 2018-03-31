Никитин: поражение ЦСКА в матче плей-офф КХЛ против СКА обусловлено небольшими нюансами

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Поражение московского ЦСКА во втором матче полуфинальной серии плей- офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против санкт- петербургского СКА связано с небольшими нюансами. Такое мнение на послематчевой пресс-конференции высказал главный тренер столичной команды Игорь Никитин.

В субботу ЦСКА в гостях уступил СКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед сравнялся - 1-1.

"Мы понимали, что игра будет тяжелая. Недоработали некоторые нюансы, это и решило исход матча. Ребята молодцы, старались, играем с хорошей командой, поэтому нужна полная концентрация, и с этой мыслью готовимся к следующим матчам. Результат был нужен как нам, так и СКА, поэтому обе команды играли дисциплинированно, и преодолеть организованную оборону нам было очень тяжело", - заявил Никитин.

"Легких игр в плей-офф не бывает, особенно с ЦСКА. Где-то перетерпели. Это плей-офф, все впереди", - прокомментировал итоги игры главный тренер СКА Олег Знарок.

Третий матч серии состоится в Москве 2 апреля.