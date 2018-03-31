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СКА победил ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Спорт
31 марта, 19:30 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, марта. /ТАСС

Второй матч серии завершился со счетом 2:0 в пользу клуба из Санкт-Петербурга

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Игроки СКА Ярно Коскиранта (слева) и Илья Каблуков

Игроки СКА Ярно Коскиранта (слева) и Илья Каблуков

© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА со счетом 2:0 одержал победу над московским ЦСКА во втором матче полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Санкт-Петербурге.

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Хоккеисты ЦСКА
© Петр Ковалев/ТАСС

Хет-трик Кузьменко принес ЦСКА победу над СКА в первом матче полуфинала плей-офф КХЛ

Счет на 21-й минуте открыл нападающий СКА Никита Гусев. Преимущество санкт-петербургского клуба удвоил Ярно Коскиранта на 31-й минуте. Для вратаря СКА Микко Коскинена эта победа стала 150-й в КХЛ. Нападающий СКА Вадим Шипачев, пропустивший первый матч серии, отдал результативную передачу, набрав очки в пятом матче подряд (3+4).

В первом матче в овертайме со счетом 5:4 победу одержал ЦСКА. Таким образом, счет в серии до четырех побед стал 1-1. Следующая игра между командами пройдет 2 апреля в Москве.

ЦСКА и СКА встречаются в розыгрышах Кубка Гагарина в пятый раз, впервые это произошло в первом раунде плей-офф сезона-2011/12. В том розыгрыше СКА, заняв первое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата, одолел московских армейцев в серии до четырех побед со счетом 4-1. В первом раунде розыгрыша плей-офф сезона-2013/14 СКА снова обыграл ЦСКА (4-0), но уже на следующей стадии уступил ярославскому "Локомотиву" (2-4).

Год спустя, команды встретились уже в полуфинале плей- офф. ЦСКА, выигравший регулярный чемпионат и ставший чемпионом России, лидировал в серии со счетом 3-0. Однако СКА выиграл четыре матча подряд и стал первой командой в КХЛ, которой удалось отыграться со счета 0-3 в серии плей-офф. В финале СКА переиграл казанский "Ак Барс" (4-1) и впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.

В сезоне-2015/16 клубы снова встретились в полуфинале Кубка Гагарина, столичной команде удалось взять реванш (4-0), однако в финальной серии ЦСКА в семи матчах уступил магнитогорскому "Металлургу". В нынешнем сезоне клубы встречались дважды в рамках регулярного чемпионата, оба раза победу одержал СКА (5:2, 4:2).

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