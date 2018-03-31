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Киселевич: ЦСКА в матче плей-офф КХЛ сам совершил ошибки, за которые его наказал СКА

Спорт
31 марта, 20:48 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, марта. /ТАСС

В субботу московский клуб в гостях уступил СКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 0:2

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Защитник ЦСКА Богдан Киселевич

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич

© Станислав Красильников/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА сами допустили ошибки, за которые были наказаны поражением во втором матче полуфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против санкт- петербургского СКА. Об этом журналистам заявил защитник столичной команды Богдан Киселевич.

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В субботу ЦСКА в гостях уступил СКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 0:2. Счет в серии до четырех побед сравнялся - 1-1.

"Мы сами совершили те ошибки, за которые нас наказали. Произошло то, о чем мы и говорили - у игроков СКА высокое исполнительское мастерство, которое позволило им наказать за недоработки и ошибки. Сегодня мы понимали, что отступать некуда, поэтому были и скорости выше, и силовой хоккей был, борьба на каждом метре", - заявил Киселевич.

"Много силовых приемов было сегодня? Ничего страшного, это хоккей, тут никто друг другу не уступает. Я стараюсь играть чисто, не хочу кому-то нанести травму, потому что мы все кормим свои семьи", - добавил он.

Одним из участников потасовок и стычек стал форвард гостей Павел Карнаухов. По его мнению, силовые приемы - это часть рабочего процесса. "В стычки шел не целенаправленно, просто мне не понравилось, что делали соперники, да и они, наверное, испытывали то же самое. Это обычные рабочие моменты идут, никто никому не хочет уступать", - отметил хоккеист.

Третий матч серии между СКА и ЦСКА пройдет в Москве 2 апреля.

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