ЦСКА повел в полуфинальной серии плей-офф КХЛ со СКА благодаря хет-трику Кузьменко

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Хоккеисты московского ЦСКА в гостях победили санкт-петербургский СКА в овертайме со счетом 5:4 в первом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина. Главным героем встречи стал 22-летний форвард столичных армейцев Андрей Кузьменко, который забросил три шайбы, в том числе победную в овертайме.

Противостояние двух армейских клубов в плей-офф Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), которое многие окрестили скрытым финалом, ждали весь сезон. Нашлись и те, кто старался на этом что-то заработать. У выхода из метро перед Ледовой ареной можно было встретить женщин, торговавших шарфами, которые были посвящены противостоянию двух армейских клубов.

В официальных же магазинах на Ледовой арене ничего, посвященного серии, не продавалось, кроме программок. Большая доля билетов на матчи СКА реализуется через официальный сайт клуба, поэтому в кассах их практически не было.

СКА пришлось догонять

В регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона соперники встретились друг с другом дважды, и оба раза победу праздновал санкт-петербургский клуб. В плей-офф пути СКА и ЦСКА пересеклись в третий раз за последние четыре года и вновь на стадии полуфинала. Не случайно на недавнем заседании совета директоров КХЛ от ЦСКА поступило предложение в следующем сезоне ввести перекрестный плей-офф именно на этой стадии - это позволяло бы соперникам из одной конференции пересечься в финале Кубка Гагарина.

СКА привычно быстро открыл счет в матче - на седьмой минуте отличился Павел Дацюк. Однако после этого петербургский клуб был только в роли догоняющих. Две из четырех шайб ЦСКА в основное время забил Кузьменко, для которого нынешний плей-офф является, по сути, дебютным, ведь в прошлогоднем розыгрыше Кубка Гагарина он провел только один матч. В нынешнем же плей-офф форвард провел уже шесть матчей и забросил четыре шайбы.

"Для него [Кузьменко] это первый плей-офф, он должен был планомерно в него входить. Ему нужно держать этот уровень", - сказал после игры главный тренер ЦСКА Игорь Никитин.

"Не нужно отделять Кузьменко от остальных"

На второй перерыв в матче соперники уходили при счете 3:3. В середине третьего игрового отрезка в течение минуты и 21 секунды команды обменялись заброшенными шайбами - на второй гол Кузьменко в матче СКА ответил точным попаданием Сергея Плотникова, который пропустил последнюю встречу петербургского клуба на предыдущей стадии плей-офф против ярославского "Локомотива". Матч закончился на седьмой минуте овертайма, когда хет-трик оформил Кузьменко.

У СКА в игре не принимал участия Вадим Шипачев, отсутствие которого главный тренер хозяев Олег Знарок объяснил тем, что игроку дали отдохнуть.

Президент столичных армейцев Игорь Есмантович объяснил победу тем, что везение в этот день было на стороне его команды, и не стал много говорить о Кузьменко.

"Ничего еще не случилось. Хороший матч, боевой, наверное, повезло нам, но могло повезти и СКА, вся борьба впереди, - сказал Есмантович. - Обе команды мощные, но мы везение заслужили сегодня. Не хотел бы отделять Кузьменко от всего коллектива, потому что молодцы - все члены команды".

Следующий матч СКА и ЦСКА проведут в Санкт-Петербурге 31 марта, после чего серия, которая ведется до четырех побед, переберется в Москву.