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Коскиранта: полуфинальную серию плей-офф КХЛ с ЦСКА можно сравнить с войной

Спорт
31 марта, 21:03 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 31, марта. /ТАСС

Нападающий СКА считает, что все матчи серии против московских армейцев будут агрессивными

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Вратарь ЦСКА Илья Сорокин (слева) и Ярно Коскиранта

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин (слева) и Ярно Коскиранта

© Елена Руско/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Противостояние СКА и ЦСКА за выход в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) можно сравнить с войной. Таким мнением с журналистами поделился нападающий СКА Ярно Коскиранта.

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СКА победил ЦСКА и сравнял счет в полуфинальной серии плей-офф КХЛ

В субботу СКА на домашнем льду обыграл ЦСКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 2:0 и сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1.

"Сегодня была обычная тяжелая игра в плей-офф. Имея преимущество в две шайбы в третьем периоде, мы главным образом сохраняли преимущество. ЦСКА активно шел в прессинг, а мы же старались не пропустить. Конечно, все остальные матчи будут не менее агрессивными, будут проходить в не менее ожесточенной борьбе, это как война. Каждый хочет попасть в финал Кубка Гагарина", - заявил Коскиранта.

Как рассказал журналистам форвард СКА Виктор Тихонов, его команда показала необходимый в таких играх уровень агрессии. "В первом матче мы были немного вальяжными, а сегодня по-настоящему разозлились, стали больше на себя похожи. Сегодня мы меньше ошибались и заставили соперника это делать, поэтому и победили. Матчи плей-офф зачастую играются до первой ошибки", - отметил Тихонов.

Третий матч серии пройдет 2 апреля в Москве.

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