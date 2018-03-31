Коскиранта: полуфинальную серию плей-офф КХЛ с ЦСКА можно сравнить с войной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 марта. /ТАСС/. Противостояние СКА и ЦСКА за выход в финал плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) можно сравнить с войной. Таким мнением с журналистами поделился нападающий СКА Ярно Коскиранта.

В субботу СКА на домашнем льду обыграл ЦСКА во втором матче полуфинала Кубка Гагарина со счетом 2:0 и сравнял счет в серии до четырех побед - 1-1.

"Сегодня была обычная тяжелая игра в плей-офф. Имея преимущество в две шайбы в третьем периоде, мы главным образом сохраняли преимущество. ЦСКА активно шел в прессинг, а мы же старались не пропустить. Конечно, все остальные матчи будут не менее агрессивными, будут проходить в не менее ожесточенной борьбе, это как война. Каждый хочет попасть в финал Кубка Гагарина", - заявил Коскиранта.

Как рассказал журналистам форвард СКА Виктор Тихонов, его команда показала необходимый в таких играх уровень агрессии. "В первом матче мы были немного вальяжными, а сегодня по-настоящему разозлились, стали больше на себя похожи. Сегодня мы меньше ошибались и заставили соперника это делать, поэтому и победили. Матчи плей-офф зачастую играются до первой ошибки", - отметил Тихонов.

Третий матч серии пройдет 2 апреля в Москве.