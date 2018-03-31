Российская шахматистка Боднарук стала второй на чемпионате Европы по блицу

ТАСС, 31 марта. Российская шахматистка Анастасия Боднарук заняла второе место на чемпионате Европы по блицу, который завершился в Тбилиси.

После 11 туров шесть шахматисток набрали по восемь очков. Победитель и призеры определялись по дополнительным показателям. Первой стала немка Элизабет Петц, третье место заняла украинка Анна Музычук.

Четвертой стала украинка Анна Ушенина. Россиянки Александра Костенюк и Ольга Гиря, также набравшие по восемь очков, заняли пятое и шестое место соответственно.

Всего в турнире приняли участие 78 шахматисток.