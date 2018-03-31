Карлсен и Каруана сыграли вничью на шахматном супертурнире в Германии

ТАСС, 31 марта. Чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен и претендент на мировую корону американец Фабиано Каруана сыграли вничью в первом туре супертурнира в Германии.

Каруана играл белыми фигурами, Карлсен - черными. Ранее в марте Каруана одержал победу на турнире претендентов, получив право встретиться с Карлсеном. Матч за мировую шахматную корону пройдет в Лондоне с 9 по 28 ноября.

Российский гроссмейстер Никита Витюгов одержал победу над немцем Маттиасом Блюбаумом, играя черными фигурами. Немец Георг Майер и армянин Левон Аронян сыграли вничью, как и француз Максим Вашье-Лаграв и Аркадий Найдич из Азербайджана. В партии китаянки Хоу Ифань и индийца Вишванатана Ананда победитель также не был выявлен.

Таким образом, после первого тура Витюгов вышел в единоличные лидеры турнира, набрав одно очко. Блюбаум занимает последнее место, у него нет очков. На счету остальных восьми шахматистов по 0,5 очка.

Шахматный супертурнир в Германии проходит в двух городах земли Баден-Вюртемберг - Карлсруэ и Баден-Бадене. Соревнования завершатся 9 апреля.