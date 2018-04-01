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Две передачи Малкина помогли "Питтсбургу" победить "Монреаль" в матче НХЛ

Спорт
1 апреля, 4:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 5:2

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Евгений Малкин

Евгений Малкин

© AP/Gene J. Puskar

МОСКВА, 1 апреля. /ТАСС/. "Питтсбург" обыграл "Монреаль" со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе победителей шайбы забросили Конор Шири (10-я минута), Патрик Хорнквист (11), Карл Хагелин (15), Фил Кессел (48) и Райли Шихэн (50). У проигравших отличились Джефф Петри (9) и Джонатан Друин (20).

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами, всего на его счету в нынешнем сезоне 95 очков (42 шайбы + 53 передачи), он занимает третье место в списке бомбардиров, уступая канадцу Коннору Макдэвиду из "Эдмонтона" (103 очка) и россиянину Никите Кучерову из "Тампы" (97).

"Питтсбург" набрал 96 очков в 79 матчах и занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Монреаль" идет 14-м с 68 очками в 78 встречах.

В следующем матче "Питтсбург" 2 апреля примет "Вашингтон", "Монреаль" в этот же день дома сыграет с "Нью- Джерси".

В других матчах дня "Нью-Джерси" дома победил "Нью-Йорк Айлендерс" (4:3), а Виннипег" в гостях был сильнее "Торонто" (3:1).

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