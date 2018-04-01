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Бой Поветкин - Джошуа может пройти осенью 2018 года

Спорт
1 апреля, 8:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Поветкин победил Дэвида Прайса и сохранил звание обязательного претендента на титул чемпиона мира WBA, которым владеет Джошуа

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Александр Поветкин

Александр Поветкин

© EPA/SERGEI ILNITSKY

МОСКВА, 1 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и чемпионом мира по трем престижным версиям британцем Энтони Джошуа может пройти осенью 2018 года. Об этом ТАСС сообщил глава компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.

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В ночь на воскресенье Поветкин нокаутировал Прайса в пятом раунде боя, который прошел в Кардиффе. При этом россиянин сам побывал в нокдауне в третьем раунде. Джошуа в 12-раундовом поединке единогласным решением судей победил новозеландца Джозефа Паркера, защитив титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с приставкой "супер" и Международной боксерской федерации (IBF) и завоевав пояс Всемирной боксерской организации (WBO).

"Мы с [промоутером Джошуа] Эдди Хирном предварительно обсуждали, что следующий бой должен пройти между Поветкиным и Джошуа. Но пока не подписан контракт, говорить про это, как про что-то "железное", рано. Мы планируем сделать это [бой] до конца года, наверное, осенью", - сказал Рябинский.

Поветкин остается официальным претендентом на титул чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В послужном списке 38-летнего россиянина - 34 победы (24 нокаутом), одно поражение.

В активе Джошуа 21 победа (20 нокаутом) и ни одного поражения.

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