Президент Федерации лыжных гонок России Вяльбе не считает себя гением мотивации

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной России Елена Вяльбе не считает себя гением мотивации. Об этом она рассказала на пресс-конференции в ТАСС.

Российские лыжники завоевали восемь медалей на Олимпиаде-2018 в Южной Корее - три серебряные и пять бронзовых. При этом команда выступала в Пхёнчхане молодым составом, без многих лидеров, включая Александра Легкова, Максима Вылегжанина и Сергея Устюгова. Многие такой успех связывали с тем, что Вяльбе, несмотря на отказ в олимпийской аккредитации, приехала в Пхёнчхан в качестве зрителя и поддерживала спортсменов на трибуне стадиона.

"Я ничего не делала, это легенды про меня, хотя мне запомнилась одна история. Через месяц после избрания на пост президента ФЛГР мне подарили красивую коробку. Я думала, что там планшет или грамота, а когда открыла, то там оказались пряник и кнут. Подарок был с тем смыслом, что в работе мне это пригодится", - сказала Вяльбе.

"Я со спортсменами разговариваю просто, без преграды, я чувствую, что они меня уважают, где-то побаиваются, практически не ругаюсь, редко когда бывает. На тренеров и смазчиков да, иногда со словцом, но это все рабочий момент, никаких специальных заготовок нет. Я полностью отдаюсь тому, что делаю, голова у меня ни о чем не болит: дома старшие дети присматривают за младшими, муж меня полностью обеспечивает, помогает няня, это все моя большая семья, которую я люблю. Если любишь свое дело, то все будет хорошо", - добавила она.