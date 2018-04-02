Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Телегин пропустят третий матч полуфинала Кубка Гагарина

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Форварды ЦСКА Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Иван Телегин не сыграют в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги против санкт-петербургского СКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шалунов и Шумаков, у которых была диагностирована свинка, не принимали участие и в предыдущих двух матчах серии 1/2 финала. Телегин получил повреждение во второй встрече. Вернулся в состав московских армейцев форвард Константин Окулов, который пропустил первые две игры серии.

Встреча пройдет в понедельник в Москве, начало - 19:30 мск. Счет в серии до четырех побед равный - 1-1.