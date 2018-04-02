Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Телегин пропустят третий матч полуфинала Кубка Гагарина

Спорт
2 апреля, 18:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

Вернулся в состав московских армейцев форвард Константин Окулов, который пропустил первые две игры серии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Шалунов

Максим Шалунов

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Форварды ЦСКА Сергей Шумаков, Максим Шалунов и Иван Телегин не сыграют в третьем матче серии 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги против санкт-петербургского СКА. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Шалунов и Шумаков, у которых была диагностирована свинка, не принимали участие и в предыдущих двух матчах серии 1/2 финала. Телегин получил повреждение во второй встрече. Вернулся в состав московских армейцев форвард Константин Окулов, который пропустил первые две игры серии.

Встреча пройдет в понедельник в Москве, начало - 19:30 мск. Счет в серии до четырех побед равный - 1-1.

Смотрите также

Хоккеисты ЦСКА Шалунов и Шумаков пропустят первый матч серии со СКА

Хоккеист ЦСКА Шалунов заявил, что непопадание в команду на ОИ-2018 мотивировало его

Все билеты на матчи полуфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА в Москве проданы

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
2
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
3
Около 1,7 тыс. человек пришли на митинг против отмены прямых выборов мэра Екатеринбурга
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
СМИ: британская полиция изучает версию об отравленной гречке в деле Скрипалей
7
В США заявили, что Трамп обсуждал с Путиным возможные места для встречи, включая Белый дом
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости