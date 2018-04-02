Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.04:
$ 57.29
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер ЦСКА Никитин взял на себя вину за недонастрой хоккеистов команды на матч со СКА

Спорт
2 апреля, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, апреля. /ТАСС

В понедельник хоккеисты СКА на выезде обыграли московских армейцев со счетом 5:2

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что виноват в том, что не смог должным образом настроить свою команду на третий матч 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Такое мнение он высказал журналистам.

Смотрите также

Александр Медведев считает, что скучных игр в серии плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА не будет

СКА победил ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии плей-офф КХЛ

Все билеты на матчи полуфинала Кубка Гагарина между ЦСКА и СКА в Москве проданы

В понедельник хоккеисты СКА на выезде обыграли ЦСКА со счетом 5:2, поведя в серии до четырех побед (2-1). "Начали очень плохо, это моя вина в настрое команды на игру. Потом перестроились, но было уже поздно, против хорошей команды этого недостаточно", - сказал Никитин.

Серию со СКА пропускают пока форварды Сергей Шумаков и Максим Шалунов. "Когда они вернутся в строй, не готов на эти вопросы сейчас отвечать. Все возможно, но это будет зависеть от врачей", - отметил Никитин.

Игра с ЦСКА получилась тяжелой, отметил главный тренер СКА Олег Знарок. "Хороший соперник. Естественно, стоит задуматься об игре в большинстве", - отметил тренер.

Знарка на смущает то, что форвард его команды Илья Ковальчук не набирает очки в третьем матче подряд. "Он выполняет свою работу", - подчеркнул тренер.

Следующий матч между командами пройдет также в Москве 4 апреля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кубок Гагарина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Дагестане после перевода Каспийской флотилии может появиться военно-морской вуз
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Как новому главе Кузбасса сберечь наследие Тулеева
4
Источник: моряков с судна "Норд" заставляют признать себя гражданами Украины
5
СК считает короткое замыкание вероятной причиной пожара в "Зимней вишне" в Кемерове
6
Площадь пожара в жилом доме в Сочи возросла до 600 кв. м
7
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости