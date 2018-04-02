Тренер ЦСКА Никитин взял на себя вину за недонастрой хоккеистов команды на матч со СКА

МОСКВА, 2 апреля. /ТАСС/. Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин отметил, что виноват в том, что не смог должным образом настроить свою команду на третий матч 1/2 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Такое мнение он высказал журналистам.

В понедельник хоккеисты СКА на выезде обыграли ЦСКА со счетом 5:2, поведя в серии до четырех побед (2-1). "Начали очень плохо, это моя вина в настрое команды на игру. Потом перестроились, но было уже поздно, против хорошей команды этого недостаточно", - сказал Никитин.

Серию со СКА пропускают пока форварды Сергей Шумаков и Максим Шалунов. "Когда они вернутся в строй, не готов на эти вопросы сейчас отвечать. Все возможно, но это будет зависеть от врачей", - отметил Никитин.

Игра с ЦСКА получилась тяжелой, отметил главный тренер СКА Олег Знарок. "Хороший соперник. Естественно, стоит задуматься об игре в большинстве", - отметил тренер.

Знарка на смущает то, что форвард его команды Илья Ковальчук не набирает очки в третьем матче подряд. "Он выполняет свою работу", - подчеркнул тренер.

Следующий матч между командами пройдет также в Москве 4 апреля.