Сергей Передня возглавил клуб РФПЛ "СКА-Хабаровск"

ТАСС, 3 апреля. Сергей Передня назначен на пост главного тренера клуба Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) "СКА-Хабаровск". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение между клубом и специалистом рассчитано на один год. В среду Передня прилетит в Хабаровск для подписания контракта и приступит к работе с командой. Помощниками нового главного тренера станут Александр Ушахин и Юрий Шпирюк.

"Учитывая серьезный опыт работы Сергея Передни на тренерском посту, его знания специфики Дальнего Востока, а также совместную работу со многими футболистами нынешнего состава армейцев, руководство клуба рассчитывает, что новый наставник сможет решить поставленные перед ним задачи", - сказано в сообщении клуба.

На посту главного тренера Передня сменил Рината Билялетдинова, соглашение с которым было расторгнуто по обоюдному согласию сторон 31 марта. Под руководством Билялетдинова клуб провел четыре матча в чемпионате страны, три из которых завершились поражением и один - ничьей.

Ранее Передня работал тренером в нижегородской "Волге" и главным тренером в дзержинском "Химике". В сентябре 2011 года он возглавил томскую "Томь", но в том сезоне команда заняла 15-е место и потеряла место в Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), вылетев в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В следующем сезоне "Томь" заняла второе место в ФНЛ и вышла в РФПЛ, но Передня покинул команду в связи с окончанием контракта. С октября 2013 года по июнь 2015-го россиянин работал в "Тамбове", а с ноября 2015-го по ноябрь 2016-го - во владивостокском клубе "Луч-Энергия".

После 24 туров чемпионата России "СКА-Хабаровск" располагается на последнем месте в турнирной таблице с 13 очками.