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ФК "СКА-Хабаровск" планирует объявить имя нового главного тренера команды до 7 апреля

Спорт
31 марта, 22:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, марта. /ТАСС

Через несколько часов после матча "Ахмат" - "СКА-Хабаровск" в клубе из Владивостока объявили об отставке главного тренера команды Рината Билялетдинова

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Футболисты "СКА-Хабаровска"

Футболисты "СКА-Хабаровска"

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 31 марта. Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" планирует объявить имя нового главного тренера команды до матча чемпионата России с пермским "Амкаром", который пройдет 7 апреля. Об этом сообщил генеральный директор клуба Алексей Кандалинцев, слова которого приводит пресс-служба команды.

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В субботу "СКА-Хабаровск" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" со счетом 0:0 в выездном матче чемпионата России. Через несколько часов после матча "СКА-Хабаровск" объявил об отставке главного тренера команды Рината Билялетдинова. Контракт между клубом и специалистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

"После игры у нас состоялась беседа с Ринатом Саяровичем. Мы обсудили игру команды в последних матчах и дальнейшие турнирные перспективы. В этой оценке мы пришли к общему знаменателю: ни клуб, в лице попечительского совета, ни тренер не удовлетворены сложившимся положением вещей, прежде всего результатном в виде набранных очков. Поэтому решение о прекращении трудовых отношений по обоюдному согласию стало в своем роде выходом из ситуации", - сказал Кандалинцев.

"Хочу добавить, что перед тренерским штабом во главе с Ринатом Саяровичем изначально стояла непростая задача - попытаться сохранить команду в Российской футбольной премьер-лиге и выйти в полуфинал Кубка России, - пояснил гендиректор. - И главный тренер делал все от себя зависящее, чтобы ее решить. К сожалению, в футболе, как и в жизни, сумма приложенных усилий не всегда дает положительный результат. Не хочется делать сейчас какие-либо выводы, что называется, по горячим следам, нужно время, чтобы понять причины неудач".

"В любом случае попечительский совет клуба искренне признателен Ринату Саяровичу за то, что он в начале этого года согласился возглавить команду и за проделанную работу. Каждый тренер, который работал в клубе, оставил в нем частичку себя, привнес команде что-то новое, полезное. И Ринат Саярович не исключение. До ближайшей игры с "Амкаром" клуб планирует объявить имя нового главного тренера команды", - сообщил Кандалинцев.

После 24 туров чемпионата России "СКА-Хабаровск" располагается на последнем, 16-м месте в турнирной таблице с 13 очками. Под руководством Билялетдинова клуб провел четыре матча в чемпионате страны, три из которых завершились поражением и один - ничьей.

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