РФС создал горячую линию по вопросам антидопингового законодательства

МОСКВА, 3 апреля. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) объявил о создании горячей линии "Российский футбол - чистый футбол". Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что решение о создании горячей линии было принято с целью повысить уровень грамотности в сфере антидопингового законодательства, а также для информирования футболистов, тренеров и врачей по данной тематике.

Также РФС сообщает, что в горячую линию может обратиться любой желающий, вопросы также можно задавать анонимно.

"Вопросы по электронной почте med@rfs.ru или по WhatsApp (+79260902697) могут присылать как обычные болельщики, так и родители, футболисты, врачи, тренеры; вопросы можно задавать и анонимно", - говорится в сообщении.