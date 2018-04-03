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Пять хоккеистов "Салавата Юлаева" покинули команду

Спорт
3 апреля, 14:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, апреля. /ТАСС

Из клуба ушли канадский вратарь Бен Скривенс, латвийский защитник Оскар Бартулис, защитник Максим Гончаров, а также нападающие Михаил Юньков и Евгений Коротков

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ТАСС, 3 апреля. Уфимский хоккейный клуб "Салават Юлаев" не стал продлевать контракты с пятью игроками, команду покинули канадский вратарь Бен Скривенс, латвийский защитник Оскар Бартулис, защитник Максим Гончаров, а также нападающие Михаил Юньков и Евгений Коротков. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Скривенс перешел в "Салават Юлаев" в июле 2017 года. В текущем сезоне он провел 35 матчей в регулярном чемпионате и 11 игр - в плей-офф. В "регулярке" он провел четыре матча "на ноль", в плей-офф - один.

Бартулис перешел в уфимский клуб в конце 2017 года, защитник начинал сезон во владивостокском "Адмирале". В регулярном чемпионате за "Салават Юлаев" латвийский хоккеист провел 10 игр, записав на свой счет одну результативную передачу. В плей-офф он принял участие в четырех матчах, но не сумел отметиться результативными действиями.

Гончаров играет за "Салават Юлаев" с 2015 года. В текущем сезоне он провел в регулярном чемпионате 35 матчей и набрал пять очков (2 шайбы + 3 передачи), в 13 играх плей- офф защитник забросил одну шайбу.

Коротков стал игроком уфимского клуба в прошлом сезоне. В текущем сезоне он набрал 10 очков (1+9) в 36 матчах "регулярки", но не сумел отличиться в пяти встречах плей- офф. Юньков подписал контракт с "Салаватом" по ходу сезона. В составе команды он провел 24 матча в регулярном чемпионате, забросив две шайбы, и шесть матчей в плей-офф, также отличившись два раза.

"Салават Юлаев" в текущем сезоне занял второе место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги в Восточной конференции. В плей-офф уфимцы дошли до второго раунда, где в семи матчах проиграли челябинскому "Трактору". В первом раунде плей-офф "Салават Юлаев" был сильнее омского "Авангарда" (4-3).

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